马英九：两岸关系好经济才会好

马英九昨天（17日）陪同台中市长参选人卢秀燕参加公益活动，被媒体询问对于各地商圈没落现象的看法时表示，台湾的购买力降低了，有购买力的大陆旅客又不来，自然而然不可能有很繁荣的局面。他指出，两岸关系好，经济才会好。

据中新社报道，马英九昨天首先参加谷关大道院“八八蟠桃圣会”三献大典，然后前往丰原慈济宫参拜，并和台中市长参选人卢秀燕、立委江启臣等手作蛋黄酥，随后陪同卢秀燕走访庙东夜市，向商家恳托拉票，品尝他慕名已久的菱角酥及金树凤梨冰。

马英九走出庙埕看到“透天金店面1至3楼招租”，媒体询问他对于各地商圈没落的看法。马英九表示，因为台湾的购买力降低了，有购买力的陆客又不来；政策如果不改、人不换的话，要想繁荣的话是很困难的。

对于电视媒体最新民调显示，卢秀燕领先对手幅度自6个百分点缩小至3个百分点，卢秀燕表示，台中市长民调到目前为止“林佳龙没赢过”，可能跟疑似贿选事件有关；现任市长的竞选阵营在上次选举就有贿选前科，没想到这次还故技重施。

卢秀燕说，这两天市议员踢爆，林佳龙滥用行政资源，压迫公务人员放下市民的事务，帮他个人拉票，而且要票票入箱。一个现任市长，竟然被在野党的参选人超过，市民不满林佳龙执政，在这几次民调就反映出来。

卢秀燕指出，这几年台中非常萧条，空气也变坏了，台中的平均薪资是六都之末，交通也非常拥挤，有非常多问题需要解决。丰原中正路有这么多店面租售，台中市政府去年还大涨地价税，让市民经济雪上加霜；因此她的竞选主轴是“拚经济不拚政治”，让台中市翻转，未来4年好好拚经济，让台中市民过好生活。

早报订户新闻，更多精彩等着您！