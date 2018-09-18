中国第三家互联网法院将在广州成立

昨天下午召开的广东省广州市十五届人大第十六次会议上透露，继杭州互联网法院、北京互联网法院成立后，中国第三家互联网法院——广州互联网法院即将成立。

据《法制日报》报道，全新组建的广州互联网法院，按照既熟悉互联网行业新业态，又具有优秀工作能力的标准，坚持党管干部、人员精简、择优配备、人岗相适的原则，组建起一支年轻化、专业化、多元化的精英审判团队。获任命的10名员额法官中有九人来自基层法院，六名为“80后”、四名为“70后”，平均年龄36岁，均为本科及以上学历，法学功底扎实，多名法官在香港大学、澳门大学等法学名校深造，一名法官入选“双千计划”。

报道称，广州互联网法院审判团队法官长期从事审判一线工作，基层审判经验极为丰富，审判专长覆盖知识产权审判、商事审判、房地产审判、涉外商事审判等多个领域。新团队调研能力强，能及时总结提炼涉网纠纷新特点、新规则，积极探索完善符合互联网审判规律的工作模式和机制。

新获任命的广州互联网法院院长张春和介绍说，广州互联网法院的设立组建，将确保中央部署的改革任务不折不扣落实到位、取得实效，有力提升广州在制定互联网空间治理规则方面的话语权，对于促进广州互联网产业的发展，推动互联网与新一代信息技术、人工智能、大数据产业深度融合，强化广州科技创新枢纽功能，深化市场化国际化法治化营商环境建设具有积极意义。



早报订户新闻，更多精彩等着您！