林郑：香港金融服务业是国家改革开放的“贡献者”与“受惠者”

香港特区行政长官林郑月娥昨天（17日）出席一项典礼并致辞时表示，香港金融服务业在国家改革开放过程中，既是“贡献者”，又是“受惠者”。

据中新社报道，当日，林郑月娥与多名特区政府官员、中央政府驻港机构代表及香港金融服务界人士，共同出席在香港交易所召开的香港金融服务界“庆祝中华人民共和国69周年国庆暨祝贺国家改革开放40周年典礼”。

林郑月娥表示，香港能成为举足轻重的国际金融中心，很大程度是受惠于国家改革开放和“一国两制”下的独特优势。同时，香港作为国家的重要金融枢纽，定能为国家进一步开放作出贡献。

她指出，香港成为国家金融体系改革进程中最理想的“防火墙”和“试验田”，助力国家金融市场的有序开放。在中央政府支持下，香港已发展成全球最大的离岸人民币业务中心，助力国家推动人民币国际化。同时，香港还一直积极与内地加强两地资本市场互联互通。先后推出“沪港通”和“深港通”，亦开通了“债劵通”的北向交易，让境外投资者可以经由内地与香港的金融基建连接，投资内地银行及债券市场。

她强调，为把握国家“一带一路”倡议及粤港澳大湾区发展的机遇，香港应该发挥国际金融中心、离岸人民币业务枢纽和国际资产管理中心的优势，为大湾区内以至“一带一路”沿线国家企业提供离岸人民币业务、项目融资、风险管理、资产管理等相关服务，进一步巩固香港作为国家以至国际金融中心的地位，同时令香港更好地融入国家发展大局中。

出席当日典礼的主礼嘉宾还包括中央政府驻港联络办公室副主任仇鸿、外交部驻港特派员公署副特派员杨义瑞、特区政府财经事务及库务局局长刘怡翔、特区政府保安局局长李家超、香港交易及结算所有限公司主席史美伦、香港金融发展局主席李律仁等。

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