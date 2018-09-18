中国游客要求公布录像遭拒 瑞典酒店称无监控

“中国游客在瑞典遭警察粗暴对待”一事，引发广泛关注。事发酒店负责人对此事发声。

据观察网今天（18日）报道，遭瑞典警方粗暴对待的曾先生9月17日表示，要求涉事酒店和瑞典警方尽快公开当晚的执法录像以及警车上的录像。对此，事发酒店经理给出了解释。

他表示，由于大厅没有监控，“无法回看警察当时究竟用何处方式处置事态”。 对于事件当时的情境，酒店经理称，已为中国游客做力所能及的事，但“不会接受员工受到威胁，也不会让在场的其他游客置身危险之中。”

另外，相关记者问道，为什么瑞典媒体可以采访，但不接受中国媒体采访？ 酒店经理解释称，事件闹得太大，旅店已经没有做决定的权限，这件事改让位于英国伦敦的总公司统一回复。

据此前中国媒体报道，涉事的是曾先生一家三口。曾先生及父母9月2日赴瑞典旅游，3人当天凌晨抵达斯德哥尔摩市区一家旅店，但预订的房间需当天白天才能入住。 考虑到父母身体不好、瑞典夜里较寒冷，曾先生希望旅店让他们付费在大厅椅子上休息一段时间。然而，“旅店不但粗暴地让他们‘立刻滚出去’，还叫来警察”。

警察赶到后，将曾先生一家拖出旅店，带上警车，行车半小时后将曾先生一家三人赶下车就离开。随后，曾先生称，他们被赶下车的地点为坟地。 此事曝光后，中国官媒《环球时报》曾两次发声，称一旦有中国公民遭到外国当局、特别是警察不公平对待的情况，我们必须坚决反对。 “那几名瑞典警察不仅是世界警察中的败类，也是人中的渣滓。”

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