传台驻大阪办事处今年考绩一律丙 台外交部澄清

台湾媒体人康仁俊日前在政论节目上爆料称，民众因台风滞留关西机场事件后，台湾外交部曾有人放话，表示台驻大阪办事处所有人员“今年考绩一律丙等”、未来恐不能再外派等言论。对此，外交部今天澄清，这个并非事实，外交部所有员工的考绩评定，完全依照公务人员考绩法相关规定，不是相关媒体人所言“未评先定”的情况。

据联合新闻网报道，大阪办事处处长苏启诚疑似因为关西机场滞留事件不堪外界指责而轻生，引发连日讨论；康仁俊昨天在节目上表示，大阪办事处有六位外交部人员、经济部、教育部、移民署人员各一位，侨务秘书与法务秘书各一，再加上17位当地雇员，康仁俊昨天在节目上提出传闻说法，更表示欢迎外交部澄清。

针对此事，外交部发言人李宪章表示，外交部对于所有员工考绩评定，完全依照公务人员考绩法相关规定，由单位主管就受考人全年工作表现、操行、学识、才能等各项目进行评比，并且以年度内平时考核成绩为依据，还要经过考绩委员会充分讨论和意见交换，依照相关程序办理，不可能有相关媒体人所谓未评先定的情况，媒体人所言不是事实。

李宪章表示，风灾事件后，外交部聚焦在希望确保驻外馆处建立并落实紧急措施机制，以便将来能够及时有效协助受困国人，至于大阪办事处的考绩相关事项，外交部诚恳呼吁社会各界，这是不幸事件，希望社会各界用理性客观冷静的态度看待，也希望大家还给外交工作一个清明专业理性的空间，让外交人员专心把工作做好。



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