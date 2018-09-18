中证监会副主席：美持续施压无用

中国证监会副主席方星海今天（18日）表示，中国有非常稳健的货币政策和财政政策，已经对最糟糕情况做出了最充分的准备；美方当前不断施压的谈判战术对中国不起作用，即使对所有商品征收关税，对GDP影响大概也只有0.7%。

据路透社报道，方星海在2018天津夏季达沃斯论坛“动荡的市场”讨论中并表示，如果美方对所有产品都征税，这是最糟糕的，不过中方对此已经做好了很充分的准备。中美关系是长期的，要看到未来两三年的情况，最终中美关系会回到正常轨道，这对全球经济都是有好处的，期待未来更好的中美关系。

“如果持续施压，中美就没办法进行贸易磋商，这样的办法对中国是不奏效的，一定会破坏目前的谈判环境，”他说，美国期待提高关税来让一些制造业回到美国，但这几乎是不可能的、不可能奏效。

他认为，美国必须要把自己的利率调高，美国经济发展速度最近比较迅猛，失业率处在历史新低，而且美国从上一次金融危机走出来，资产负债表重新得到平衡，这是需要考虑的一个现实问题；但美国的问题是收入分配问题并不是增长问题，美国并没有增长果实平衡分配。

方星海并称，现在资本市场与2015年不同，现在完全没有系统性风险，“我们非常放松”；他并对中国尽快推进金融业对外开放有信心。

他指出，和2015年时相比，中国股票市场最大的区别是当时有很高的杠杆率，很多个人投资者通过银行借贷来买股票，当股票市场下滑他们就遭受巨大损失，但现在杠杆率处于很低水平，个人投资者虚假交易非常少。

他介绍称，1-8月进入中国市场的资本累计2,100亿元人民币（约419亿新币），外国投资者所看的是长期中国经济的状况，看到的是估值，“他们对于中国经济有信心，相信中国经济，我也对现在状况很有信心。”

早报订户新闻，更多精彩等着您！