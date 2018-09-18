中国代表希望各方形成合力共同推进朝鲜半岛和平进程

中国常驻联合国代表马朝旭昨天（17）日表示，希望有关各方形成合力，巩固朝鲜半岛对话缓和势头，共同推进半岛和平进程，实现地区长治久安。

据新华社报道，在联合国安理会朝鲜半岛核问题公开会上，马朝旭表示，中方支持美朝对话协商解决半岛核问题，希望美朝落实好首脑会晤成果，继续积极推进政治解决半岛问题进程。中方支持朝韩双方保持对话接触，持续推进和解合作，希望朝韩领导人平壤会晤顺利举行并取得积极成果。

中方赞赏朝鲜为实现半岛无核化、维护半岛和平作出的重要努力。 马朝旭强调，必须坚持无核化目标。朝鲜半岛实现无核化，是半岛得以长治久安的基本前提，也是捍卫国际核不扩散体系应有之义。朝鲜停止核导试验、废弃核试验场等举措展示了推进半岛无核化、同有关方建立互信的诚意，有助于半岛问题政治解决。希望有关各方发挥政治智慧，共同为实现半岛无核化作出切实努力。

马朝旭指出，必须坚持维护半岛和平稳定。半岛问题核心是安全问题，必须妥善、平衡解决有关方合理安全关切，切实维护半岛和平稳定。他强调，解决半岛问题没有军事选项，对抗没有出路，诉诸武力只会给半岛带来灾难性后果。暂停美韩联合军演有助于缓和半岛形势，有关方面应继续作出明智选择。他还强调，必须坚持通过对话协商解决问题。

马朝旭强调，在执行安理会涉朝决议问题上，中方一贯认真履行自身承担的国际义务。安理会通过涉朝决议后，中方有关部门及时发布公告，将有关措施落到实处。中方积极参与安理会朝鲜制裁委员会工作。中方决不允许中国公民和企业从事违反安理会决议的活动。对经调查确属违反安理会决议、违反中国法律法规的行为，中方都依法依规处理。

马朝旭指出，当前半岛形势既面临难得历史机遇，也存在挑战。有关各方应努力推动对话谈判取得进展，坚持政治解决大方向，全面、完整、准确地执行安理会决议。中方愿继续为对朝人道援助活动提供必要支持和协助。他强调，当前形势下，安理会应保持团结，承担起历史责任，推动实现半岛无核化和东北亚地区长治久安。

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