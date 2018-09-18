蔡英文：台湾维护宝贵民主盼与欧洲伙伴努力

台湾总统蔡英文今天（18日）重申，大陆正在破坏两岸和平关系现状，但这加深了台湾决心，台湾具有韧性，决心维护宝贵的民主，同时也需要国际的支持，希望与理念相同的欧洲伙伴共同努力。

据联合新闻网报道，蔡英文今天上午接见欧洲议会跨党团议员团。蔡英文致词时首先欢迎长期为台湾发声的议员韦格（IvoVajgl）与其他欧洲议会的重要议员，她说，议员们大多是第一次来到台湾，希望这几天的旅程，能够让大家感受到台湾的魅力，以及台湾人愿意积极为国际社会做出贡献的企图心。

蔡英文指出，上周欧洲议会通过“欧中关系报告”决议案，这份获得主要党团绝大多数议员认可的报告指出，中国应该停止破坏台海和平稳定，欧盟则有必要继续支持台湾的国际参与，并且启动与台湾的“双边投资协定”（BIA）谈判。

蔡英文表示，这份报告的内容正是台湾乐见的方向，借此机会，她要代表台湾人民，向欧洲议会的好朋友表达谢意。

总统提到，这个月初，她透过录影，第一次在欧洲议会的一场座谈会中发表谈话，当时她谈到，大陆正在破坏两岸和平关系的现状，但这加深了台湾的决心，台湾具有韧性，决心维护宝贵的民主，同时也需要国际的支持，希望与理念相同的欧洲伙伴共同努力。

总统说，在座议员来自斯洛维尼亚、克罗埃西亚、爱沙尼亚、捷克以及葡萄牙，与台湾之间有一个重要的共通点，那就是彼此的国家都是在晚近30、40年内历经了辛苦的过程，才获得今天值得骄傲的民主成就，所以大家都懂，民主的精神以及和平的生活是多么值得珍惜。

总统希望，台湾和欧盟及欧盟会员国，特别是拥有相似历史经验、在民主转型上表现出色的会员国之间，可以有更密切的对话及合作。

总统进一步指出，过去两年多以来，台湾与欧盟在双边贸易额、旅游人次都创下历史新高，也共同签署了“产业聚落合作行政协议”，她有信心，双方政府与人民一定可以在既有的友好基础上，持续深化彼此的关系。

最后，总统期待，这几年多次通过决议声援台湾的欧洲议会，可以继续发挥欧盟立法机关的影响力，不断地提升台欧关系，未来，台湾也将持续重视且扩大与欧洲议会的深度交流。

访宾一行人还包括欧洲议会议员赖德仕（Jozo Rado）、白艾特（Urmas Paet）、戴霍奇（Toma Zdechovsky）、斯洛维尼亚国务委员史倪克（Tadej Slapnik）及欧洲议会自由党团（ ALDE）资深顾问柯劳思（Alexandre Krauss）等。

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