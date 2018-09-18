中国商务部：中方将不得不同步进行反制

中国商务部新闻发言人今天（18日）就美方决定对2000亿美元（约2740亿新元）中国输美产品加征关税发表谈话。

据新华社报道，发言人指出，美方不顾国际国内绝大多数意见反对，宣布自9月24日起对2000亿美元中国输美产品加征10%的关税，进而还要采取其他关税升级措施。对此我们深表遗憾。为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。

发言人表示，美方执意加征关税，给双方磋商带来了新的不确定性。希望美方认识到这种行为可能引发的不良后果，并采取令人信服的手段及时加以纠正。

早报订户新闻，更多精彩等着您！