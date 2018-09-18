工信部：大力推进智能网联汽车发展

工业和信息化部副部长王江平今天（18日）出席第20届中国国际工业博览会活动——2018世界智能网联汽车大会。本届大会以“新融合，新动能！”为主题，促进全球创新资源和长三角产业资源的新融合，形成智能网联汽车发展的新动能，展示世界智能网联汽车最新技术、产品和商业模式。

据工信部网站报道消息，王江平指出，中国高度重视智能网联汽车发展，将其作为解决交通安全、道路拥堵、能源消耗、环境污染等问题的重要手段，作为推动汽车产业技术变革和转型升级的战略突破口。近年来，工业和信息化部加强与各相关部门沟通协作，统筹推进顶层设计、协同创新、标准法规等各项工作，积极务实推动智能网联汽车技术和产业加快发展步伐。

王江平强调，大力推进智能网联汽车发展，对于加快新旧动能接续转换、建设现代化经济体系意义重大。工业和信息化部将与各有关方面一道，深化改革开放、强化技术创新，在创新驱动、安全保障、标准引领、环境营造上狠下功夫，推动智能网联汽车更高质量、更快速度发展。创新驱动，就是加快关键核心和共性技术突破，推进新型架构设计、传感器融合、车载计算平台开发等，抓好5G通信技术在汽车上的测试和应用。安全保障，就是加强智能网联汽车全生命周期信息安全防护设计，构建包含预测、防护、检测、响应的信息安全保障体系。标准引领，就是加强自动驾驶技术、测试验证、信息安全等技术标准的研究制定，构建智能网联汽车标准体系。环境营造，就是推动适用于智能网联汽车的法律法规制修订，研究制定促进技术研发和推广应用的支持措施，加强网络基础设施建设和道路智能化改装，为产业发展营造良好环境。

王江平表示，智能网联汽车产业跨产业、多技术融合的特点突出，需要各国加强合作、协同推动。中国愿意进一步加强与各国在智能网联汽车领域政策、技术等方面的交流合作，共同推动智能网联汽车发展。

工业和信息化部装备工业司、科技司有关人员陪同参加。

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