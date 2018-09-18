上交所总经理：支持已上市的人工智能公司做强做大

上海证券交易所（简称“上交所”）总经理蒋锋今天（18日）在上海举办的2018世界人工智能大会上表示，将支持已经上市的人工智能公司通过并购、重组、参股等多种方式做强做大。

据澎湃新闻报道，蒋锋指出，人工智能作为国家战略，资本市场有责任为其增添动力。

“目前，我国人工智能发展水平整体处在全球第一梯队，在投融资规模、企业数量和人才数量等多个方面位居世界前列。但同时，我们在人工智能的基础理论、核心算法、尖端人才、场景应用和龙头企业等诸多方面还存在着一定的短板。”蒋锋认为，要补齐这些短板，需要一大批人才的联合攻关，需要大量优秀企业的深度参与，还需要大规模资金的长期投入，这些都离不开资本市场的助威助力。

蒋锋称，资本市场不仅是人工智能企业进行股权融资和债权融资的场所，而且是人工智能上市公司优化资源配置、通过股权激励等多种工具激励人才留住人才的平台。更关键的是，资本市场还能支持更多上市公司布局人工智能产业链，带动多种融资渠道一起为人工智能发展增添强劲的动力。

从上交所的层面来看，蒋锋透露，近两年，上交所启动并实施了“新蓝筹”行动，形成了一套以服务新经济、高技术和传统产业优化升级等企业为对象的服务方案，为包括人工智能在内的优质创新企业提供覆盖上市辅导培育、IPO上市、并购重组到公司信息披露、发行债券等多个方面具有针对性的服务模式。

同时，蒋锋指出，上交所还支持上市公司通过参股投资等多种方式布局人工智能产业链，推进人工智能在行业的应用落地，推出双创债等新产品为人工智能领域的创新企业、创业公司提供债权融资工具。

“近年来，我们利用人工智能等新技术，结合交易所自身的业务特点和监管需求，以业务场景为着陆点，开展了一些创新性的研究和应用。”另一方面，蒋锋表示，上交所还积极利用人工智能等新技术，提升市场监管的能力和效率，进一步保护投资者合法权益。具体包括三方面：

一是深入研究运用机器学习技术，对投资者进行“全息高清”画像。从交易风格、持仓特征、投资偏好、历史监管信息等维度，实现对投资者的全方位图形化展示，为更加准确地识别判断异常交易模式，提供可靠的智能化参考。

二是运用知识图谱技术进行关联性分析，使违法违规账户组及时“现形”。同时，应用最新的图数据库技术，直观展示账户和账户组之间的关联关系，提升关联账户识别效率。

三是研究应用文本挖掘技术，大大提高“曝光”网络“黑嘴”的监管侦测能力。

蒋锋表示，下一步上交所将在证监会领导下，重点推出三方面的工作：

一是支持已经上市的人工智能公司通过并购、重组、参股等多种方式做强做大，培育一批具有全球影响力和竞争力的创新企业。

二是深入推进“新蓝筹”行动，为处在不同发展阶段的人工智能企业提供全方位、有针对性的服务。

三是按照证监会今年8月发布的《中国证监会监管科技总体建设方案》，探索运用人工智能技术为交易监管、公司监管和会员监管提供智能化应用和服务，提高监管智能化水平，促进监管模式创新。

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