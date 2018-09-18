中国驻洛杉矶总领馆发布《旅居美西南－风险防范与应对》手册

当地时间17日晚，中国驻洛杉矶总领馆在美国南加州大学举行《旅居美西南－风险防范与应对》手册发布仪式暨领保进校园活动。

据中新网报道，中国驻洛杉矶总领馆副总领事孙鲁山表示，《旅居美西南－风险防范与应对》手册是总领馆推进预防性领事保护的一个重要内容，旨在帮助中国公民了解总领馆领区内主要安全风险，以采取适当应对措施。希望到访洛杉矶总领馆领区的中国公民及家人认真阅知并转发，让更多来美中国公民从中受益。

据孙鲁山介绍，这本手册有五个特点：第一，广泛参考美国官方信息来源，听取律师和专家意见，权威性强。第二，涵盖高风险人群、时间、地点等，内容丰富。第三，例举典型领保案件，针对性强。第四，提供各类可借助的政府和社会资源信息，实用性强。第五，采用简繁体中文电子书形式，传播性强。

南加大学生洪鹏开对中新社记者说：“我仔细看了总领馆编制的《旅居美西南－风险防范与应对》手册，感觉很有帮助，这本电子书就是一个‘安全小宝典’。我和同学们都很关注安全问题，总领馆举行的领保进校园活动效果很好。”

南加大公共安全部门负责人约翰·托马斯也参加了当晚的活动，并表示将继续全力以赴保障学生安全。





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