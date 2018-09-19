消息：美国司法部令两家中国官媒注册为外国代理人

（早报讯） 彭博社引述知情人士说，美国司法部已通知新华社和中国环球电视网，它们必须根据“外国代理人注册法”注册为外国代理人。

根据该法案，上述国有新闻机构得披露有关其年度预算和支出、所有权结构的信息以及法案要求的其它信息。该法案规定，任何代表外国政府试图影响美国决策者或公众观点的组织和个人须向司法部登记。

知情人士称，上述新闻机构还必须在播放和发表的材料中披露自己注册外国代理人的身份。知情人士要求在正式公告发布之前不公开身份。《华尔街日报》周二早些时候报道了此事。

俄罗斯干预2016年大选之后，该国媒体也收到了同样的要求。一些与“今日俄罗斯”（RT）及俄罗斯卫星通讯社合作的美国承包商被迫根据该法案进行了注册。 5月，司法部还要求位于弗吉尼亚州Reston的一家广播公司进行登记，因其为法国政府资助的法国24台从事英语广播。

新华社是中华人民共和国官方的新闻机构，也是世界上最大的新闻社之一。中国环球电视网以包括英语在内的八种语言播出。

美国过去也要求政府控制的外国媒体进行注册。苏联通讯社塔斯社就登记为外国代理人，另外三家中国媒体--中国日报、人民日报海外版和新民晚报的美国经销商也均根据该法案进行了注册。

早报订户新闻，更多精彩等着您！