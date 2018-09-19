北京冬奥会开闭幕式均将在“鸟巢”举行

国际奥委会北京2022年冬奥会协调委员会第三次会议17日至18日在北京冬奥组委总部召开。北京冬奥组委向协调委员会介绍了赛事筹备情况与进展。

据新京报报道，北京冬奥组委执行副主席、北京市副市长张建东介绍，中国国家体育场（鸟巢）将成为北京冬奥会开闭幕式所在地。

对于冬奥会筹办的进展，张建东介绍，新建场馆和基础设施建设全面加速，国家速滑馆完成首层结构工程，国家高山滑雪中心、冬季两项中心等雪上场馆正在进行赛道施工，京张高铁、延崇高速等重点交通设施加快建设，兴延高速年底前即将开通。

在昨日召开的新闻发布会上，张建东向记者介绍了北京2008年奥运场馆赛后利用的情况。他介绍，北京冬奥会时，北京赛区的13个场馆中，有11个使用了2008年奥运会遗产。

据张建东介绍，2008年北京奥运会共使用了37个竞赛场馆，其中31个在北京。奥运结束后，北京地区保留改造了其中的25个。这些保留改造的场馆，包括鸟巢、水立方、五棵松体育馆等绝大部分得到了充分利用。

“北京作为‘双奥之城’，在北京冬奥会筹办之初便高度重视冬奥遗产赛后利用工作，并对冬奥遗产赛后利用进行全面规划。”张建东说。

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