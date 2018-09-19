美大豆逃过最新中国关税 交易商仍不安

（早报讯）虽然中国针对美国的新一轮关税加征清单没有大豆，交易商还是因为贸易紧张局势升级而惴惴不安。

中国在7月份对美国商品加征25%的关税后，大豆就成了贸易战的一大焦点。虽然中国周二宣布的针对600亿美元（822.84亿新元）美国商品的报复性关税未纳入大豆，但受贸易冲突升级影响，大豆价格继续走低。芝加哥期货交易所11月交割的大豆期货一度下跌1.3%至每蒲式耳8.125美元（11.14新元），创下2014年11月该合约推出以来的纪录低点。

彭博社报道，美国大豆出口通常在进入9月收获期后不久即会大幅上升，但近几个月来，全球头号大豆消费国中国的远期购买合约几乎不见增长。

虽然诸如豆油等纳入最新清单的产品并未大量出口到中国，但从更广阔的背景来看，贸易战还是带给美国农业沉重一击。7月关税计划瞄准的其他商品包括棉花、猪肉、玉米和小麦。农业行业组织对贸易紧张局势颇为不满。

同一时间，美国总统特朗普于周二威胁说，如果中国以有政治影响力的美国农产品为报复对象，将采取更多针对中国的反制措施。他在推特发文称：“如果我们的农民、牧场主和或产业工人成为攻击目标，中国将会受到有力、迅速的经济报复！”

由于美国供应量有望增加，大豆市场早已陷入低迷状态。据政府预测，美国大豆产量将创纪录最高水平。与此同时，中国正努力提高对诸如油菜籽等替代油籽的进口，并减少豆粕在畜牧业饲养中的使用。

市场信息分析与商品经纪服务公司CHS Hedging LLC市场分析师Matt Gallik谈到贸易关系时称：“离解决方案越来越远而不是越来越近……马上要大丰收了，却踏上了歧途。”

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