香港贸发局下调今年出口增长预测至3%

香港贸易发展局研究总监关家明18日表示，受中美贸易摩擦带来不明朗因素直接影响，贸发局对今年香港出口增长预测由6%下调至3%。

据中新社报道，另外，贸发局第三季出口指数降至35.8点，较上季大幅回落18.3点，是有纪录以来跌幅最大一次，跌穿50点盛衰分界线，反映出口商对香港短期出口前景信心转淡。

有36%受访出口商表示已受中美贸易摩擦影响。当中有逾半受影响出口商指，有买家减少订货量，25%受影响出口商须承担加征关税的额外成本。主要行业都忧虑出口增长放缓，以电子业跌幅最大，指数下跌19.8点，降至35.4点；而服装业亦大幅跌至32.8点，成为出口指数最低的行业。至于玩具业则是抗跌力最强行业，仍有43.6点。

另外，香港出口商对美国市场最不乐观，对日本及欧盟市场的信心亦回落至收缩领域；但内地市场指数仍高于盛衰分界线，反映港商对内地市场信心较强。

关家明补充说，香港出口商宜多元化发展业务，开拓新兴市场如东盟国家。

香港贸发局经济师袁淑妍表示，东盟城市化发展，加上住宅物业发展项目相继落成，刺激市场对家庭用品和小型家电的需求。袁淑妍指出，千禧世代是东盟最大的人口族群，也是最强大的消费者。除了传统的销售渠道，建议港商考虑透过网上平台及社交媒体拓展东盟市场。

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