发改委：中国投资增长后劲不足 需加大补短板力度稳定有效投资

中国国家发展和改革委员会投资司副巡视员刘世虎昨天（18日）表示，基础设施投资增速放缓，新开工项目计划总投资大幅回落，反映出投资增长后劲不足，需要加大基础设施领域补短板力度、稳定有效投资。

据路透社报道，美国总统特朗普周一表示，将对价值约2,000亿美元（约2741亿新币）进口自中国的商品征收10%关税；发改委今日上午临时发布通知下午举行“加大基础设施领域补短板力度，稳定有效投资有关情况”的专题新闻发布会，预示着加快基础设施投资仍是中国应对经济下行压力加大的首选。

刘世虎在发改委举行的专题新闻发布会上称，要把补短板作为当前深化供给侧结构性改革的重点任务，着力加大基础设施等领域补短板力度，防范地方政府隐性债务风险，进一步加强重大项目储备，加快前期工作推进项目新开工建设，加强在建项目后续资金保障，持续深化投融资体制改革。

“切实发挥投资对优化供给结构的关键性作用，进一步激发社会投资活力，稳定有效投资，保持经济平稳健康发展。”他说。

他表示，要多措并举激发民间投资活力。重点选取经济社会效益显着、民营企业参与意愿强烈的项目，向民间资本推介。抓紧贯彻落实国务院部署，促进民间投资持续健康发展。规范有序推广PPP（政府和社会资本合作）模式。提出鼓励民间资本参与PPP项目的十项政策措施；联合全国工商联召开PPP项目推介会，向民营企业推介了一批前期工作成熟、基本具备实施条件的PPP项目。

同时加强重大项目储备。协调督促各地方和有关部门，依托国家重大建设项目库，储备正在办理手续的重大固定资产投资项目，增强发展后劲。健全重大项目储备制度，形成滚动接续的储备机制。同时，积极做好项目审批等前期工作，落实项目建设资金，推动储备项目顺利开工建设。

数据显示，今年以来，固定资产投资增速逐月放缓，1-8月增长5.3%，比1-7月下降0.2个百分点，降幅有所收窄；基础设施投资增速回落，是投资增速放缓的主要原因，1-8月基础设施投资增长4.2%，增速比去年同期下降15.6个百分点。

投资先行指标亦低位运行。1-8月投资到位资金仅增长2.1%；新开工项目计划总投资下降18.3%，其中基础设施新开工项目计划总投资下降28.1%。

而加快基建投资的消息亦令中国股市沪综指.SSEC周二放量收升1.8%，创逾三周最大单日涨幅。

美国总统特朗普周一表示，将对价值约2,000亿美元进口自中国的商品征收10%关税，不过将苹果AAPL.O与FitbitFIT.N的智能手表，以及诸如自行车头盔、儿童汽车座椅等消费品排除在征税清单之外。中国商务部周二午后则表示，对此深表遗憾，为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。

发改委基础司副司长马强称，交通基础设施具有产业链长、带动作用强等特点，“十三五”（2016-2020年）以来交通固定资产投资占全社会固定资产投资的比重一直保持在5%左右，对稳定经济增长具有重要的支撑作用。

他介绍，“十三五”前两年，交通固定资产投资持续高位运行，完成额超过6万亿元人民币（约1.2万亿新元）；今年1-7月完成1.6万亿元，与去年同期相比略有下降。从目前了解的情况看，各地新开工项目有所减少，交通投资增长后劲不足。

他提到，下一步，发改委将会同有关部门和地方加快推进“十三五”规划内项目、特别是中西部地区重大项目前期工作，力争加快建设、早日发挥效益；确保在建项目顺利实施，加快推进一批打通“最后一公里”的项目，同时力争再新开工一批重大项目，保持交通基础设施建设、投资持续稳定，增强发展后劲。

重点工作包括：加快前期工作进度。充分发挥交通基础设施项目前期协调机制作用，加强与相关部门沟通衔接，在依法合规前提下，加快办理规划选址、用地预审、行业审查等手续。

加大资金筹措力度。通过规范的PPP方式运作，鼓励民间资本积极参与交通基础设施建设。推进铁路项目股份制和混合所有制改革，按照市场化、法制化原则推进债转股。

充实重大项目储备。抓紧储备一批国家战略需要、通道作用较强、运输需求较大的交通基础设施项目，同步推进前期工作，为适时开工创造条件。以及深化“放管服”改革。进一步压缩交通基础设施领域项目全流程审批时间，为加快项目建设营造良好环境。

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