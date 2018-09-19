瑞典检方：将中国使馆投诉视为上诉，案件将提交更高级别检察官

针对中国游客遭瑞典警方粗暴对待一事，瑞典首席检察官埃里克森昨天（18日）在接受媒体采访时说，目前瑞典检方已将中国驻瑞典大使桂从友对此案的投诉视为上诉，将把案件提交给更高级别的检察官来做独立评估。

据环球网报道，17日，埃里克森曾表示，在处理中国游客过程中，当地警方没有实施犯罪行为，因此并不会展开正式调查。同日，中国大使桂从友接受瑞典《快报》专访，对瑞典检方的回应发出质疑，称将继续要求瑞方彻查此案，依法办事，尽快对中国游客的合理诉求作出应有回应。

桂从友大使在专访中说，事发地警察局的负责人17日中午向中国驻瑞典大使馆的工作人员确认，这3名中国游客和瑞典警察均没有违反瑞典法律。“对瑞典警方这种说法，我们十分不解”，桂大使指出，第一，这三名中国游客被瑞典警察粗暴对待，生命安全和尊严都受到了威胁和伤害。警察是执法者，代表政府行事，难道瑞典政府也不尊重人权、不尊重人的尊严吗？第二，如果外国警察以同样的方式对待瑞典游客，瑞典政府会做什么样的反应？瑞典民众会同意、认可吗？第三，据了解，2011年11月，瑞典南部城市布罗斯发生过一起类似事件。当时受害者是一名瑞典公民，肇事警察被认定为渎职。

桂从友大使强调，即使3名中国游客的行为有不足或瑕疵之处，也不能构成瑞典警察这样粗暴对待他们的理由。他表示，中国有近14亿人，中国党和政府珍惜每一个人的生命、安全与尊严。“维护每一位境外中国公民的生命、安全与尊严是我们驻外使领馆的应尽职责。”

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