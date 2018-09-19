青海首开至印度南向通道铁海联运班列

由青海省海西州格尔木市察尔汗铁路站出发开往印度蒙德拉港的货运列车18日缓缓开出，标志着青海首列至印度的南向通道铁海联运班列正式开通。

据中新社报道，此趟列车共装载25只40英尺铁路集装箱，从青海省格尔木察尔汗铁路站出发，途经青海、甘肃、重庆、贵州、广西，预计20天后到达印度蒙德拉港，全程铁路运输距离为3370公里，海上运输距离为3900海里。此趟列车也是青海首次开往印度的铁海联运班列。

青海省商务厅副厅长李雅林说，南向通道建设是推进“一带一路”、西部大开发、长江经济带等国家倡议的重大项目。南向通道铁海联运班列的成功首发，对提升青海盐湖化工产品国际竞争力，加快对外开放步伐具有积极的推动作用。

“此次青海首发的铁海联运班列装载着青海盐湖工业股份有限公司生产的650吨PVC产品，以前出口途经都是通过天津港或青岛港出口，运输时间长达一个月。”青海盐湖工业股份有限公司总裁谢康民说，“如今通过铁海联运不仅能一站式运往印度，运输时间还缩短至20天，对企业来说很便利。”

格尔木市委常委、副市长谢云桂表示，格尔木市作为青海省副中心城市，是连接长江经济带和丝绸之路经济带、新欧亚大陆通道、中巴经济走廊、孟中缅经济走廊的重要节点城市，开行南向通道铁海联运班列具有得天独厚的区位优势。

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