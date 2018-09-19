美参议员提出议案 若中兴通讯违反协议将重新实施制裁

美国民主党和共和党参议员周二提出一项议案，将在中国中兴通讯没有完全遵守美国法律和同特朗普政府协议的情况下，对该公司重新实施制裁。中兴通讯与特朗普政府达成的相关协议，结束了美方对其的严格限制。

据路透社报道，特朗普7月决定解除对中兴通讯的销售禁令，允许该公司恢复业务，此举惹恼了许多国会议员，也包括部分他的共和党同僚。

此后议员们相继提出了几项立法，寻求压制这家中国第二大电信设备制造商。但面对政府的反对，大多数立法行动都没有推进下去。

参议员助理们表示，他们认为最新措施会得到国会领导人的支持。上述最新措施由共和党参议员鲁比奥(Marco Rubio)和民主党人士Chris Van Hollen牵头，聚焦于对与商务部达成的协议的遵守程度。

参议员助理们指出，这项议案的目的在于向政府表明，如果中兴通讯违反协议，国会要求做出强有力的回应。许多国会议员将中兴通讯视为对美国国家安全的威胁，担心在美国使用中兴通讯的技术，可能让中国更容易窃取机密。

另外，各由三名共和党和民主党议员所提出的这项议案，要求商务部每90天对中兴通讯遵守协议情况提出报告，将依据协议对中兴通讯进行审核的结果告知国会相关委员会。

若中兴通讯未能遵守协议，将面临严厉处罚，包括支付目前托管中的4亿美元罚款。

“这项获得两党支持的立法，将确保中兴通讯一旦再度违反贸易限制或与美国的协议，将付出重大且痛苦的代价，”参议院情报委员会副主席、议案共同发起人民主党参议员沃纳(Mark Warner)表示。

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