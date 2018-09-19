七只余额宝对接货基收益率已跌破3%，收益率或仍有下行空间

收益率一路下滑的余额宝产品，已有7只的7天年化收益率跌破3%。

据澎湃新闻报道，Wind统计数据显示，截止9月18日，11只接入余额宝的货币基金中，有7只货币基金7日年化收益率已经跌破3%，另外4只货币基金的收益也大多在3%边缘线徘徊，收益率最高的中欧滚钱宝A的收益率仅为3.18%。

另据融360监测的数据显示，9月7日-9月13日，74只互联网宝宝产品的平均七日年化收益率为3.25%，较前一周下降0.07个百分点，连续十周下降，并创2017年2月份以来的最低收益率水平。其中，第三方支付系宝宝平均七日年化收益率为3.35%，居榜首；银行系宝宝平均七日年化收益率为3.29%；基金系宝宝平均七日年化收益率为3.20%；代销系宝宝平均七日年化收益率为3.04%。

货币基金收益率下滑背后的原因是什么呢？苏宁金融研究院宏观经济中心主任、高级研究员黄志龙判断有4项原因：第一，央行货币政策微调为保持“流动性合理充裕”；第二，资金市场利率整体快速回落；第三，股市暴跌导致避险资金大量流入货币基金；第四，货币基金与短期理财基金、P2P投资的替代效应。

长安基金投资部基金经理方红涛认为，货币基金收益率下行主要原因包括，2018年二季度以来，货币政策保持流动性宽裕的状态，债市资金面整体区域稳定；此外，流动性新规在二季度正式实行后，对于货币的久期开始设定上限，导致了货币配置资产收益率呈现下滑趋势。

数据显示，市场利率自6月以来大幅下行，以3个月股份制银行的存单为例，6月初4.5%，6月末4%附近，7月末3.2%，8月上旬降到2%，之后又反弹，8月29日在2.9%附近。从6月底到8.28日利率下行了110bp，其中7月利率下行80bp，8月利率继续下降30bp。随着高收益资产到期置换成低收益资产，导致近两个月余额宝的货币收益逐渐降低。

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