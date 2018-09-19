李克强：中国绝不走靠货币贬值刺激出口之路

中国总理李克强今早在天津出席夏季达沃斯开幕式时表示，中国绝不会走靠贬值人民币去刺激出口的路。

中美昨天宣布新一轮贸易关税措施，贸易战正在白热化。李克强今天说，有人认为人民币走势近期出现波动是中国政府的有意调控，但这与实际不符。

他说：“人民币汇率单向贬值对中国弊多利少。中国绝不会走靠贬值人民币去刺激出口的路。那我们赚的是薄利、小钱，甚至破坏自身的生态环境。”

他表示，中国不仅不会搞竞争性的贬值，还要为汇率的稳定创造条件，同时继续坚持市场化的汇改方向。“目前中国国际收支平衡、外汇储备充裕，我可以明确地说，人民币完全有能力在合理均衡的水平上，保持基本稳定。”

李克强重申，中国不会搞大水漫灌的强刺激，也不会重走以投资基础设施建设拉动经济的老路。不过他表示，中国将加大提供公共产品的措施，这不是在搞新一轮的增量投资，而是要顶住投资下行的压力，保持稳定。

他强调，中国开放的步伐会进一步加快，会继续全面深化改革，优化营商环境。

美国向中国发起贸易战的动因之一是要迫使中国降低市场准入并让美国企业能够在中国市场公平竞争。李克强今天重申，不论在检证、减税减费、公正监管等方面，中国对中外资企业一视同仁。

他告诉在座的企业家和国际组织人员，如果在实际经商或考察过程中发现没有被一视同仁对待的问题，“欢迎你们向中国各级政府投诉，从地方到中央政府，任何不接受投诉的行为，都是要坚决纠正的，任何接到投诉以后，不进行合法合理的纠正，是要得到惩处的”。现场掌声热烈。

李克强也强调，中国会坚定不移地完善支持民营经济发展的政策措施。中国也会进一步降低部分商品的进口关税。

他也重申，中国要维护多边主义和自由贸易的规则，这个规则的问题应共同协商解决，而不是由单边主义的行动来解决。

（联合早报北京特派员游润恬报道）

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