中英商贸人士在伦敦举行推介会促双边经贸合作

中国进出口商品交易会（广交会）和中国国际进口博览会推介会昨天（18日）在英国伦敦举办，近百名中英商贸人士及当地企业代表出席，共商中英经贸合作前景。

据中新社报道，中国驻英国大使馆公使衔参赞包玲在致辞中表示，广交会在中英经贸往来中扮演重要角色，通过广交会可以看到中国加工制造业的水平和对外开放的历程。中国国际进口博览会是中国政府主动向世界开放市场的重大举措，彰显了中国推动自由贸易、进一步扩大开放的决心。

包玲表示，中英两国在维护自由贸易、捍卫国际多边贸易体制方面具有共同利益，中英两国开展经贸合作基础深厚、互利共赢、前景广阔。

英中贸易协会执行董事丽思表示，广交会长期以来都是英国企业寻找中国合作方的有效平台，英方也一直支持本国企业积极参与。她表示，英国是中国国际进口博览会的主宾国，这对英国企业意味着巨大的机遇。

中国对外贸易中心（集团）副总裁马春志表示，广交会和进口博览会将为英国企业提供开拓中国市场、拓展国际发展的上佳平台。此次推介会的举办将增进英国企业对中国市场的了解，鼓励当地企业利用广交会和进口博览会平台发掘商机，进一步促进两国企业加强交流、实现互利发展。

广交会创办于1957年，每年春秋两季在广州举行，如今已发展成为“买全球、卖全球”的全方位对外开放国际贸易平台。首届中国国际进口博览会将于2018年11月在上海举行。

早报订户新闻，更多精彩等着您！