蔡英文：假新闻和谣言把选情搞得乌烟瘴气

台湾总统蔡英文今天（19日）在中常会举行的“一县市、一政绩、一故事”施政亮点专案报告最后一场表示，“我知道，最近的假新闻和谣言，把选情搞得乌烟瘴气，让认真的团队受到影响”；她还说，“在这里，我要再次告诉台湾人民，好政绩不怕比较，我们大家要有信心，不要被抹黑栽赃影响。”

据《中时电子报》报道，蔡英文强调，她很荣幸，民进党这些县市首长没有辜负人民期待，缴出了漂亮的成绩单。这次的九合一大选，民进党再次向台湾人民，提出最值得信任的梦幻团队。

民进党中常会今天是“一县市、一政绩、一故事”施政亮点专案报告的压轴新竹市长林智坚报告；身兼党主席蔡英文总统听取报告后表示，三年多前，民主进步党向台湾人民提出地方执政的梦幻团队。在人民的信任以及支持下，民进党取得了13席的佳绩。我要衷心感谢人民在2014年，对民进党的热情和鼓励。

她说，三年多来，民进党的地方首长们，用一百分的努力，积极推动改革。“我相信，我们地方首长和行政团队，绝对扛得起在我后面这块，我们民进党始终坚守的价值，就是‘清廉、勤政、爱乡土’”。

蔡英文说，这两个多月来，民进党执政县市用政绩，以及当事人自身的故事分享，向台湾人民报告，每个执政县市，不只努力回应人民对于改革的期待，更以全新的观念，以及前瞻的愿景，来兑现对乡亲的承诺。

她说，在彰化，透过绿能发电，来支持学童的营养午餐和学习。在台中，藉由河川整治，再生旧市区，再现市民光荣感。在基隆，更利用民间资源，让一个原本令人害怕的停车环境，变成欣赏港湾风景的新景点。

至于嘉义市，她说，市长亲力亲为，清除大量下水道的垃圾，让淹水梦魇不再。新竹市以环境整修计画，实现城市改造的大战略。这些具有前瞻愿景的规划和实践，看得出执政团队的巧思以及用心「当然，我们不只关心生活环境以及城市空间的改造，民进党更是最会照顾人民的政党」。

蔡英文表示，在桃园，民进党解决原乡多年的问题，创造出在地经济新奇迹。云林打造长青食堂，不只照顾长辈健康，更让长辈重拾活力。澎湖也突破有限的资源限制，将老幼都纳入完整的社会福利网络。屏东也以全人照顾为出发，让每一个人，从出生到老年都能被完善照顾。

她还说，民进党执政县市，妥善利用在地资源、预算和经费，把钱用在刀口上，用全盘的规划与视野，也照顾在地民众。不仅让每一位长辈和幼童，受到良好的照顾。也协助青年，实践自己的梦想。

蔡英文强调，“我也向各位保证，无论是连任的县市长，或是接棒的新世代、挑战者，都会延续‘绿色执政、品质保证’的精神，以‘革挺台湾，改革挺下一代’作为动力，为台湾持续打拼，改变台湾，可以看到各地有更好的未来。”

蔡英文呼吁，她也希望，我们台湾人民，在11月24日，能用宝贵的选票，支持民进党，支持会做事的政府，用选票让台湾继续改变。谢谢大家！

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