故宫南大库家具馆开馆 将展2000件明清家具

故宫南大库家具馆向公众开放，这是故宫博物院继陶瓷馆、书画馆等专馆之后，开设的又一大专题展馆。

新华社报道，根据展览规划，家具馆共分三期展厅。此次开放的南大库区域一期展厅除进行仓储式展示300余件清代家具外，还有30余件精品家具，以康熙、雍正、乾隆时期的家具为主，按照庭院、书房、琴房等主题进行场景设计，结合多媒体技术和灯光，形成不同的文化空间，供观众近距离欣赏，徜徉其间。

此外，根据规划，一、二期展厅位于南大库区域，三期则位于南薰殿区域，将汇集2000多件明清家具，既是库房又是展馆。家具馆二期将全部为仓储式展示，三期则主要展示明代家具。未来可能以轮换展示形式，让更多家具珍品与观众见面。在全部布展完成后，三期展厅将实现连通，并与武英殿和宝蕴楼共同形成新的展示区。

据介绍，故宫博物院现存明清家具6200余件。此前这些珍贵的家具文物一直藏在深宫大库之中。2015年故宫博物院为进一步扩大展览面积，增加文物展示数量，将紫禁城西南角的南大库规划确定为宫廷家具专门展示场地，对当时几近荒芜的南大库地区进行整改。经过3年的建设，如今的南大库已经成为现代化的专业文物展厅和库房。

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