周小川称贸易战可能促使中国出口商放弃美国市场

前中国人民银行行长周小川周三表示，中美贸易战对中国经济的直接影响似乎有限，但可能很快促使中国出口商放弃美国市场。

据路透社报道，周小川表示，中国经济需要超越基于城镇化的模式。他预计2018年中国经济增长率将基本齐平去年的6.5%。周小川在担任中国央行行长15年后，于今年3月卸任。

如果贸易战导致中国企业放弃美国市场，那很可惜。周小川接受采访时说：“这会迫使中国留意许多其他市场。因此这对美国来说未必是好事。”

“我认为(出口地域)多元化的速度可能较快，出乎很多人的意料。”

周小川淡然看待贸易摩擦对中国造成的直接经济损失，他估计仅为GDP的0.2-0.8%，但他称贸易摩擦对企业信心的影响可能更深。

现年70岁的周小川表示，中国正在改变增长战略，需要一个新的经济引擎取代城市化趋势，作为经济增长的主要动力。

“要判断经济是正在触顶，还是已经触顶、或许正在回落，我们需要找到一些新的经济增长动力。所以中国政府强调...供给面改革，以鼓励新技术和其他(领域)发展。”

他说，中国人口结构的变化也预示着储蓄和投资减少。

作为长期以来全球最受尊敬的央行官员之一，周小川虽然不再参与制定经济政策，但他担任了博鳌论坛副理事长，而且现在正率领一个由前任部长和专家组成的代表团，在日内瓦参加有关世界贸易组织(WTO)改革的讨论。

他指出，随着中国改善汇率机制，加上人民币的使用便利程度和可转换度提高，可能有更多全球市场参与者开始使用人民币；但中国并没有积极推动他们使用人民币。

人民币国际化进程一直被有意放慢，但其速度基本上取决于其他货币面对的情况。“所以如果其他货币出了问题，全球市场就可能决定更多地使用人民币，”他说。

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