法媒：台湾在国际遭孤立 被联合国遗忘

法国费加洛报（Le Figaro）称，囿于北京压迫，台湾的国际空间越来越受限，即使台湾主动依循联合国各项建议，还协助消弭贫穷，但“这些努力没带来什么好处，北京仍紧锁联合国的大门”。

据联合新闻网报道，费加洛报网站今天刊登一篇题为《被联合国遗忘的台湾》报道。内文提到，中国大陆自1971年依据联合国2758号决议文取得在联合国的席位和代表权后，台湾这个民主之岛在国际舞台上就越来越被孤立。

报道说明，联合国大会正在美国纽约召开，台湾再次被排除在外，北京利用经贸关系压迫各国只能与中国大陆建立外交关系，不可承认台湾地位；基于中国的经济和军事分量，联合国成员只好采取“现实政治”（realpolitik），即以国家利益为内政、外交的主要考量。

文章引述台湾外交部长吴钊燮的说法，他认为，联合国2758号决议文并未解决台湾及台湾人民在联合国体系里的代表权问题，也未处理两岸关系。

报道提到，台湾历经三度和平政党轮替，选出女性总统蔡英文，可能即将成为第一个同性婚姻合法的亚洲国家，不仅媒体自由，言论自由也受到尊重，并致力于转型正义，希望了结过去的独裁政治创伤。

文章表示，北京不接受台湾现任政府不承认“九二共识”，不惜用各种方式孤立台湾，想迫使台湾向北京靠拢。

报道指，大陆的扼杀策略是要让台湾失去能见度，台湾人持护照虽享有165国免签或签证便利待遇，却无法进入联合国机构，台湾媒体也被拒绝采访，台湾方面不断提醒，联合国辖下机构如国际民航组织（ICAO）和世界卫生组织（WHO）排斥台湾，会带来实质的安全和卫生威胁，2003年的严重急性呼吸道症候群（SARS）事件就是前车之鉴。

文章最后表示，即使中国大陆反对台湾加入任何联合国组织，台湾仍切实依循联合国各项建议，在环保、医疗照护、教育和绿能方面都有良好表现，人民识字率达98.7%，与经济合作暨发展组织（OECD）成员国相去无几，且实施全民健康保险制度，还有许多针对贫穷国家的援助发展计划，只是“这些努力没带来什么好处，北京仍紧锁联合国的大门”。

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