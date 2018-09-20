美媒：传FBI调查中国“千人计划”学者

（早报讯）美国之音报道，位于美国得克萨斯的一个研究机构据称正根据美国联邦调查局（FBI）提供的一份名单，开始解雇在中国“千人计划”下获聘的华人学者，不过，这个消息没有得到官方的证实。

“千人计划”是中国引进海外高端人才的国家战略，从2008年执行至今已有近8000位海外专家入选，他们多数任教美国高等教育机构或联邦政府科研机构，也有服务产业界的特殊科研人才。

美国之音的报道指出，美国华人微信圈一直在传，位于得州休斯敦的安德森癌症治疗研究中心（MD Anderson Cancer Center），开始解雇被聘中国“千人计划”的华人学者，在该校华人雇员中引起极大恐慌。

这个消息并没有得到官方的证实，不过，一些研究机构和大学已要求那些与中国或是其他敌对国有联系的研究人员自证清白。

得州科技大学官网上月初发出的一封致教职员的公开信，就要求该校教职员提高警觉，尽快向学校当局澄清与中国、俄罗斯和伊朗等国的关系，信中对中国政府的“千人计划”直指不讳。

信中说，美国国务院和FBI相信，“千人计划”的一部分与中国军队密切相连；信中还提及，得州科技大学不得不终止一位敏感领域的中国学者的访学申请。

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