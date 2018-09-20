步长制药子公司因环境问题被通报 上半年收入近14亿元

中国上市公司步长制药昨日晚间称，公司的全资子公司陕西步长制药有限公司(以下简称“陕西步长”)因为环境问题，在18日遭到中国国家生态环境部关于涉气环境问题的通报，19日收到咸阳市环境保护局高新分局发来的情况说明。

据《新京报》报道，2018年9月18日，国家生态环境部在其官网中通报了陕西步长存在“未安装治污设施”问题。根据通报，9月17日，国家生态环境部2018-2019年蓝天保卫战重点区域强化督查组对陕西步长进行了现场及资料检查，检查中发现陕西步长存在分拣工序未按环评要求配套袋式除尘设施只经简易过滤网过滤后直接排放、烘干工序未按要求配套废气处理设施只通过设施自带收集器后直接排放的情况。

数据显示，陕西步长为步长制药全资子公司，2018年1-6月，陕西步长营业收入为13.8亿元（人民币，下同，约2.7亿新元），净利润为2.46亿元，占公司营业收入、净利润比例分别为24.03%、34.41%。

步长制药称，此次国家生态环境部对陕西步长关于涉气环境问题的通报未对其正常经营生产造成影响，现已按照环评报告及批复的要求对陕西步长对问题进行整改，“但针对废气排放的问题，步长制药称对环境危害甚微，历次厂界监测数据也符合要求”。



早报订户新闻，更多精彩等着您！