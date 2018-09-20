最高检：过去五年检察机关发放司法救助金4.3亿元

中国检察机关国家司法救助工作助力脱贫攻坚战推进会上透露，过去五年，检察机关共对5.1万名陷入生活困境的刑事案件被害人或其近亲属提供了司法救助，发放救助金4.3亿元（人民币，下同，约8000万新元）。

据澎湃新闻网报道，自今年4月最高人民检察院部署开展深入推进国家司法救助工作专项活动以来，截至8月底，中国检察机关共救助4561人，发放救助金6079万余元，其中贫困家庭1935人，占中国救助人数的近一半。

据了解，专项活动开展以来，中国有865个检察院制定了国家司法救助工作制度，有593个检察院联合有关部门建立了工作机制，加强了内部衔接、上下联动、内外协同，合力救助初见成效。江苏省有62个检察院与民政、教育、残联等部门会签建立国家司法救助与其他救助衔接机制意见。四川省检察机关积极与政府相关职能部门协调沟通，推动国家司法救助对接社会救助，融入共建共治共享的社会治理格局，实现多位一体“救助+扶贫”的综合效果，省检察院及27个市县检察院与教育、民政、人社、卫计委、团委、妇联、残联等相关职能部门及群团组织建立了国家司法救助与社会救助衔接联动机制。

最高检透露，各级检察机关将加强政策衔接与融合，把司法救助与扶贫攻坚紧密结合，今年底实现省市县三级检察院与扶贫工作部门制度建设全覆盖。

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