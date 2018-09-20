与诺鲁签警政合作协定 台警政署长：这是新的里程碑

台湾警政署今天上午于“2018国际警察合作论坛—打击跨境电信诈欺研讨会”，与台湾友邦“诺鲁共和国”（中国大陆称瑙鲁共和国）共同签署《中华民国政府与诺鲁共和国政府警政合作协定》，双方特别在史瓦帝尼、贝里斯、帛琉、圣文森、圣露西亚及索罗门群岛等六国代表观礼见证，由警政署长陈家钦代表台湾与诺鲁共和国警政署警察总监卡列柏完成签署。

据中时电子报消息，陈家钦表示，这份合作协定，将让双方警政合作，迈入新的里程碑。他说，国际警察合作是当前世界趋势，台湾为强化国际共同打击犯罪，自2016年起陆续与史瓦帝尼王国、圣文森、帛琉、贝里斯、索罗门群岛及圣露西亚等15国签署打击犯罪或警政合作协议，有效建立警政合作的制度化平台，对促进警政合作交流及打击跨境犯罪，助益甚大。

他强调，台湾能为全球治安贡献心力，台湾警察有责任、义务及实力与世界各国共同打击犯罪。同时，台湾警方在刑事鉴识、刑案侦查、社区警政及犯罪预防等方面，已累积长足的经验，可供友邦参考并提供相关咨询协助。

他说，未来台湾与诺鲁在此协定架构下，两国警察可在“人员交流互访”、“专业技能训练”及“执法情资分享与交换”等项目相互合作，未来两国警政交流将更加频繁。

诺鲁是位于南太平洋的小岛国家，面积21平方公里、人口约1万人，领土与人口数均是世界倒数第三小国。1990年代，诺鲁曾为世界避税天堂和洗钱中心，台湾在2015年，与诺鲁签署《有关移民事务与防制人口贩运合作协定》，如今双方警政交流更进一步，写下历史新页。

早报订户新闻，更多精彩等着您！