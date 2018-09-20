吕文忠接台调查局长 “清查争议信息”列首要工作

台湾前行政执行署长吕文忠今天接下调查局长职务，正式成为情报圈首长。吕文忠表示，调查局负责国家安全任务，上任后将以加强贿选情资搜证、清查争议信息以防止境外势力渗透选举为三大首要工作。

据联合新闻网报道，交接典礼由法务部长蔡清祥监交。他致词时表示，他在调查局长任内，尚有建造综合科学园区计划未完成，希望吕今年能完成这项计划；据了解，蔡清祥担任局长期间，深感台湾科技办案不如欧美，因此计划建造综合科学园区，地点在新北市北机站旁边的腹地，未来科学鉴识处、新北市调查处、北机站都将搬迁进入，成为合署办公大楼。

据了解，吕文忠是继蔡清祥之后，第二位由检察体系出身的调查局长。由于调查局的情报系统向来能精准分析选情，加上年底查贿又扮演重要角色，吕文忠上任后，将以掌握各地选举情资与防范中共介入选举选为主要目标。

调查局身兼情报与治安两大工作要项，尤其国安业务更是专业，吕文忠上任后将借重副局长黄迪熹专长，了解情报系统实际运作情形；在治安工作方面，负责办案的副局长林玲兰，也会在查贿业务上给予吕文忠协助。

蔡清祥上任法务部长后，调查局长曾悬缺近两个月。基层原期待由两名资深副局长林玲兰或黄迪熹出线，领导调查局。不过，没想到吕文忠却成为调查局长的大黑马，让不少调查官跌破眼镜。

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