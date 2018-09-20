贵州原副省长王晓光被双开

日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对贵州省委原常委、省政府原副省长王晓光严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

据中央纪委国家监委网站消息，经查，王晓光违反政治纪律和政治规矩，政治信仰缺失，热衷于阅看有严重政治问题的境外书刊，拉票助选，封官许愿，不遵守外事工作纪律并造成恶劣影响，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，大搞特权，违规公款豪华装修住所，大吃大喝，安排或接受可能影响公正执行公务的宴请；违反组织纪律，不按规定报告个人有关事项，在组织函询时不如实说明问题，违规为他人职务提拔提供帮助；违反廉洁纪律，利用职权为有关企业承揽工程提供帮助并约定收受好处费，违规从事营利活动并获取巨额利益，向管理服务对象借用巨额钱款谋利，违规占用公共财物、损公肥私，利用职权为他人谋利并同意收受干股，与多名女性搞钱色、权色交易；违反工作纪律，违规推动国家明令禁止的高尔夫球场建设项目，干预司法活动；违反生活纪律，贪图享乐、生活奢靡，痴迷兰花、玩物丧志。利用职务上的便利或职权地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪；利用职务上的便利，非法占有公共财物涉嫌贪污犯罪。

消息称，王晓光身为党的高级领导干部，彻底背离了党的理想信念宗旨，德不配位，寡廉鲜耻，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，是党的十八大后不收敛、不收手，政治问题与经济问题相互交织、甘于被“围猎”的典型，其行为严重破坏了贵州省的政治生态和市场经济秩序，性质严重，影响恶劣，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予王晓光开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

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