北京与梵蒂冈传将签署教务协议 台外交部：不影响教廷与台关系

外界盛传梵蒂冈与中国大陆将于9月下旬签署教务协议。对此，台湾外交部次长谢武樵今天重申，梵中教务协议对于台湾和梵蒂冈之间的关系“不会有影响”。台与教廷保持密切沟通，教廷也向台方透露，协议内容将不涉及台湾主教、教区与教友权益。

据《自由时报》消息，梵蒂冈与大陆互动频繁，今年曾多次传出将签署教务协议。教宗方济各6月时曾乐观表示，相信梵中之间的关系正在改善，更透露双方正深入谈判讨论大陆教区主教任命问题。

据了解，8月中旬开始，天主教媒体与香港媒体陆续传出梵蒂冈与大陆将于9月下旬签署教务协议的消息。中国官媒《环球时报》与教宗方济各所属耶稣会旗下的权威杂志《美国》，先后报道此事，内容各有不同，也指出协议签署后不会对外公开。

谢武樵今天接受访问重申，台方和教廷沟通持续且绵密，“近期内都有互动”，管道畅通，对方层级也具代表性。外界推测梵中协议将达成共识。随后，谢武樵说，教廷向台方表示，协议内容聚焦在大陆教务，将不涉及台湾主教、教区与教友权益，也没有政治外交意涵。换言之，即使协议签署，对于台湾和梵蒂冈之间的关系“不会有影响”。

谢武樵说，教宗的愿望是大陆教会能和普世教会融合，教廷中也有许多人有这个期待，但因大陆不论是法制或是执行面，都有宗教自由方面的问题，所以国际普遍有担心声音。谢武樵说，这样的主教任命协议“也许是个关键的开始，但是路真的很长”。

谢武樵称，无论如何，台方希望教廷和中国大陆的各项教务安排，最终能对大陆宗教自由与融合普世教会产生效用。惟台方真正关心的事，是我们天主教徒福祉与国家利益，将持续密切注意并予以因应，教廷在协议签署后也会与台方保持密切联系。

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