美丽岛电子报民调 苏贞昌信任度下滑

台湾美丽岛电子报今天公布新北市长选举最新民调，苏贞昌的支持度虽有微幅上升，但仍只有28.2%，与侯友宜41.7%的支持度相差了13.5个百分点。电子报董事长吴子嘉表示，苏贞昌信任度，比起3个月前还掉了8.2个百分点，恐与“东厂事件”有高度关联，后续冲击难料。

据中时电子报消息，为抢夺新北市，民进党一路追打侯友宜，从新文化大学大群馆宿舍争议，打到指控侯友宜是白色恐怖加害人，试图扭转社会对侯友宜“超级警探”的印象。

不过近来爆发促转会前副主委张天钦，宣称要将促转会变成东厂，并扬言准备挟行政与调查的权力攻击侯友宜。如今，随着恶行曝光，是否已造成选民对苏贞昌的负面印象？

吴子嘉表示，根据美丽岛电子报民调，当民众被问到“请问，只剩两个多月很快就要选举新北市长，如果现在投票的话，您会投给民进党苏贞昌或国民党侯友宜？”有41.7%表态支持侯友宜，28.2%支持苏贞昌，双方差距达13.5个百分点。

若与该报在今年6月所做的民调相比，侯友宜的支持度是维持不动，这两次民调都是41.7%；苏贞昌则是从23.6%来到28.2%，虽上升了4.6个百分点，但仍是无法突破三成。

如果以“年龄”交叉分析，会发现虽然苏贞昌试图唤回选民对“老县长”的记忆，但却发现他不仅在49岁以下族群的支持度是都呈现落后状态，就连在50岁以上的族群也是落后给侯友宜。

在信任度方面，侯友宜信任度维持平盘，苏贞昌显着下跌。当民调分别询问民众对苏贞昌、侯友宜是信任、或不信任时，苏贞昌的信任度为43.5%、不信任度为34.7%；侯友宜的信任度为53.9%、不信任度为22.3%。

若与该报在今年6月所做的民调相比，当时苏贞昌的信任度为51.7%、不信任度为26.7%；侯友宜的信任度为54.6%、不信任度为18.2%。



早报订户新闻，更多精彩等着您！