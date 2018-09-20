国务院港澳事务办公室主任：盼年轻人坐高铁到内地 了解国家发展实况

广深港高铁香港段将于星期日（23日）开通，届时香港至深圳只需14分钟，到广州最快47分钟。中国国务院港澳事务办公室主任张晓明接受中央电视台访问时表示，这条高铁线路的开通也标志著香港进入高铁时代，希望港人，特別是年轻人能坐高铁到内地看一看、走一走，了解和感受国家的发展实况。

据《星岛日报》消息，张晓明在访问时也称，在广深港高铁西九龙站实行一地两检，具体地说，就是在香港西九龙站同一个区域内设立香港口岸区和内地口岸区两个口岸区，由双方分別按照各自法律，对乘坐高铁往来内地和香港的人员及其随身物品和行李，进行出入境边防检查、海关监管、检验检疫等出入境监管查验。

他表示，在香港境内划一块地方设立内地口岸区，由内地有关监管查验机构人员进驻执法，适用内地有关法律，安排确实是过去从未有过，是中央有关部门和香港特別行政区政府共同努力作出的一项实践创新和制度创新。

张晓明指，广深港高铁的联通，也是先行先试，对大湾区发展必将产生重要促进作用，它的开通更具标志性意义，必将大大带动大湾区特別是珠三角西部城市的发展。他又透露，包括广深港高铁在内，两年内粤港澳大湾区还将会有一系列重大工程实现互联互通，更多优惠政策出台助力香港、澳门融入国家发展大局。

他表示，对大湾区发展前景非常看好，又对港澳融入国家发展大局，与内地共同发展的未来，充满信心，认为港澳两个特区政府，以及社会各界人士，对大湾区建设充满期待，亦有积极参与。

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