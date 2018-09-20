避美中贸易战影响 台外交部鼓励台商转移生产基地到友

美中贸易战持续升温，双方已对彼此加征两轮关稅，让在中国大陆的台商忧心忡忡。对此，台湾外交部今天表示，台商寻找生产基地是目前热门议题，就台方了解，有台商正在评估移动到中南美洲等地的台湾友邦生产，不仅有地缘利益，也能保护经贸利益。外交部也积极鼓励台商全球布局。

据《自由时报》消息，特朗普政府周一宣布对中国2000亿元（美元，下同，2736亿新元）商品加征10%关稅，中国也于周二晚间宣布对600亿元美国商品加征10%或5%关稅。为避免砲火波及，有媒体报道台商包括广达、仁宝、台达电和中磊等台湾科技大厂，纷纷掀起返台扩厂热潮。

外交部国经司长叶非比今天出席例会，回应提问时说，的确不少台商重新寻找生产基地，是现在很热门的议题，更是对台商生存发展很重要的议题。叶非比说，昨天和友邦经贸代表团讨论时，对方也提到此事，并表达希望能够有台商考虑从大陆转移生产基地到这些友邦国家。

叶菲比说明，台商转移基地的利基在于，因许多台商主要出口货品到美国，如果可以移动到邻近美国的中南美洲友邦生产，有些友邦和美国有关稅优惠，不只是地缘接近、也是对经贸利益的保护。叶非比说，这个状况下，台方积极鼓励台湾厂商在全球布局的状况下转移生产基地到友邦，台方也了解到有些台商正在做这样的评估。

叶非比于业务报告中也说明，外交部结合世界台商力量，全力推动经贸外交。未来外交部将持续就政府“5＋2产业创新计划”、新南向政策、拓展国际空间与撰拟“台商经贸投资白皮书”等项目，与台商强化合作。

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