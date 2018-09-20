吴敦义：民进党不像国民党忠厚

台湾国民党主席吴敦义今天上午出席公教军警消总会会员团结誓师大会时受访表示，蔡英文政府“无所不用其极”，而且民进党执政后不像国民党那么忠厚、认为国民党好欺负。对于最近陆续公务员把政府内部录音流出，他说，还是有一些忠义之士、良心未泯的人，让社会大众了解民进党究竟是一个什么样的政党，“这个很好、很好”。

据《自由时报》消息，吴敦义表示，民进党现在真是无所不用其极，像云林县就在选前把好多年缠讼，而且还不是很清楚的前县长张荣味入狱，花莲县长傅崐萁案历经十多年没有定谳，而且实际是非恐怕还没有最终确定，也要他赶快入监，然后派的代理县长又是法务部政务次长，这些都是前所未有状况。

吴敦义接着说，在这种情况下，“‘张天钦们’还不知道有多少，在促转会或任何机关，基本上都是滴水不漏，假新闻、假事实都是他们造的”，“这个党在执政后不像我们国民党那么忠厚，那么诚恳，那么热爱中华民国”，民国九十七年立法院改选，国民党在立法院掌握八十六票，民进党只剩下二十七席，国民党连修宪都有能力，“但你看我们就是一个敦厚的政党，他就认为好欺负，我不希望蔡英文女士所领导的，治国无方但斗争有力，这个是不好的一个执政党，我们希望她改弦更张，弃恶从善。”

对于许多公务员流出内部录音，吴敦义说，“内部恐怕还是有一些良心未泯的人，像促转会虽然有‘张天钦们’架空主任委员，但还是有忠义之士良心未泯，把这样一个龌龊的讲法与“东厂”那种类似的计划曝光出来，社会大众才恍然大悟，了解民进党究竟是一个什么党，这个很好、很好。”



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