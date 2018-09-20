中国财政部原副部长张少春被双开

日前，经中共中央批准，中央纪委国家监委对中国财政部原党组副书记、副部长张少春严重违纪违法问题进行了立案审查调查。

据中央纪委国家监委网站消息，经查，张少春违反政治纪律，违规打探有关案情，对抗组织审查；违反中央八项规定精神，违规出入私人会所、接受公款宴请；违反组织纪律，在职务调整等方面为他人谋取利益，并收受财物；违反廉洁纪律，搞钱色交易，收受礼品、礼金；违反生活纪律。利用职务上的便利或职权地位形成的便利条件，为他人谋取利益并收受巨额财物涉嫌受贿犯罪。

消息指，张少春身为党的高级领导干部，丧失理想信念，毫无党性原则，权力观异化，把公权力和影响力变成牟取私利的工具，生活堕落，甘于被“围猎”，严重违反党的纪律，构成职务违法并涉嫌犯罪，且违纪违法事实主要发生在党的十八大后，属于典型的不收敛、不收手，性质恶劣，情节严重，应予严肃处理。

依据《中国共产党纪律处分条例》《中华人民共和国监察法》等有关规定，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予张少春开除党籍处分；由国家监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物随案移送。

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