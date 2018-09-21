中国商务部称希望美方拿出诚意善意解决问题

中国商务部新闻发言人高峰昨天（20日）表示，正在评估美国对2,000亿美元（约2729亿新元）中国输美商品加征关税的影响，研究有针对性的措施，适时公布实施，帮助企业应对可能的困难和挑战；美方执意加税给中美磋商带来新的不确定，希望美方拿出诚意和善意，采取令人信服的手段及时加以纠正，妥善解决中美经贸问题。

据路透社报道，他在商务部举行的新闻发布会上并称，中国拥有巨大的国内市场，消费潜力正在不断释放，一些外贸企业（包括外资企业）确实已经在开拓中国的国内市场，这是企业的自主选择，也是市场作用使然；中国政府始终在努力改善投资和营商环境，不断加强知识产权保护力度，营造内外资企业一视同仁的公平竞争环境。

“中方采取的反制措施，都是被迫的，完全是为了维护中方自身的正当权益，更是为了维护全球自由贸易秩序，与美国的国内政治没有关系。”高峰并重申，不搞竞争性贬值，也不会将人民币汇率作为工具来应对贸易摩擦等外部扰动。

高峰指出，初步看，美国此次针对2,000亿美元中国输美商品加征关税，涉及机电、轻工、纺织服装、资源化工、农产品、药品等六大类商品。在受影响的企业中，外资企业可能会占到近50%。“可以看出，美国的单边贸易保护主义举措，伤害的不仅是中美两国的企业和消费者的利益，更是全球产业链和供应链的安全。”

对于中国国内的消费市场，高峰指出，随着国民经济继续保持总体平稳、稳中向好的发展态势，促销售的一系列政策措施加快推进落实，预计消费市场平稳发展的态势仍将保持。

他表示下半年汽车市场仍将保持平稳增长，原因是中国仍处于汽车消费的发展期、新能源汽车优惠政策有助于加快推广使用新能源汽车、汽车出口呈现上升态势等。

此外他还提及，正在就《外国投资者对上市公司战略投资管理办法》公众意见逐条进行研究，对于合理化建议将积极采纳，抓紧修改完善管理办法，争取早日出台。

美国总统特朗普周一表示，将对价值约2,000亿美元中国进口商品征收10%关税；但苹果与Fitbit的智能手表，以及自行车头盔、儿童汽车座椅等消费品则排除在征税清单之外。

中国商务部周二称，对此深表遗憾，为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。中国国务院关税税则委员会随后发布公告，决定对美国原产的约600亿美元进口商品实施加征10%或5%的关税

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