中美智库再度对话 探索缓解贸易摩擦之道

当地时间9月17日至19日，中美高端智库在华盛顿和芝加哥两地，就中美经贸摩擦进行深入对话，寻求缓解两国贸易争端之道。这是自今年初美国频繁采取单边主义措施并导致中美经贸摩擦不断升级以来，两国智库专家再度就贸易问题进行集中对话交流。

据中新社报道，中国社会科学院院长谢伏瞻，全国人大常委会委员、社会建设委员会副主任江小涓率团出席了中国社科院与美国智库彼得森国际经济研究所在华盛顿联合举办的“全球经济中的中美经贸关系研讨会”，与布鲁金斯学会、卡内基国际和平研究院、泛美开发银行、芝加哥全球事务委员会等机构的负责人、专家学者深入对话，并在华盛顿和芝加哥两地分别举行媒体见面会阐述立场观点。

中美智库学者认为，美国政府对华商品加征关税将适得其反，无助于解决美中贸易争端，并将削弱以规则为基础的多边贸易体系。双方都认为，世贸组织需要进一步改革，更新国际贸易规则，完善争端解决机制以适应全球经济发展的需要。双方还就技术转让、知识产权保护、高科技产业政策等话题进行了交流。中方学者阐释了化解中美贸易争端的原则立场，澄清了美方对于中国发展高科技产业的一些政策误解。

中方代表表示，中美经贸关系是当今世界极为重要的双边经贸关系。中美经贸关系应该坚持合作，走向良性竞争。当前中美贸易战不是良性竞争，不符合两国人民的根本利益，美国也不可能实现发起贸易战的意图。美国对中国的种种指责不符合客观实际，也不应作为其发起贸易战的口实。中国的改革开放将有助于中美经贸关系走向健康发展轨道，希望美国也采取开放而不是保护的措施来发展中美经贸关系。

中方代表指出，当前，最重要的是双方避免战略误判，要对话而不是对抗，就经贸领域存在的分歧进行交流沟通，寻求解决问题的出路，以合作和良性竞争代替贸易冲突。中方代表希望美国能做出正确的判断。

对于近期有观点认为中美经济可以人为实现“脱钩”，中方代表强调，在经济全球化程度如此之高、中美经贸联系如此紧密的今天，两国经济“脱钩”难以想象。放眼世界，双方都很难找到可以替代彼此的经贸伙伴。“脱钩”不符合中美双方乃至整个世界的利益。

中方代表介绍了中国改革开放40年国内经济社会建设取得的巨大成就，并表示，中国既是世界经济增长的重要引擎，也是多边贸易体系的坚定支持者；当前世贸组织面临严峻挑战，中国愿意与美国等世界各国一道，推进世贸组织的改革和现代化；中国正不断加强同国际经贸规则对接，增强透明度，坚持依法办事，鼓励竞争，反对垄断，创造更有吸引力的营商环境。

前美国财政部长雅各布·卢说，中美两国有广泛共同利益，继续深化合作、推动建设性对话才是解决两国经贸问题的更加理性的方式。他指出，美国目前加征关税的单边主义做法不仅影响中国，也给加拿大、欧盟等美国盟友制造压力，这将削弱美国在世界的领导力。

彼得森国际经济研究所所长亚当·波森表示，美国政府加征关税的做法会降低美国企业竞争力，还会使美国的低收入人群购买力下降。他同时指出，中国应针对美国就知识产权、国有企业和政府补贴等关切提出更加直接的解决办法。

彼得森国际经济研究所创始人弗雷德·伯格斯滕建议美中合作推动世贸组织、国际货币基金组织等重要国际机构改革。他认为，美国如果真的遏制中国发展，不仅会损害两国关系，也将给国际经济体系带来不稳定。

中国智库学者在美交流期间，恰逢美国政府宣布从9月24日起对2000亿美元中国商品加征10%关税，并从2019年1月1日起将加征关税的税率提高至25%。对此，中方代表强调，中国政府对美国单方面挑起贸易争端的态度一直是明确和坚定的。中国将继续坚定按照自己的节奏深化改革、扩大开放，维持经济健康稳定发展。未来的中国最终将建立起全面开放、完善的社会主义市场经济体制，并为世界发展、稳定、和平与繁荣作出更大的贡献。

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