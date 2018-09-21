中国8月结售汇逆差创13个月最大 央行限制举措显效远购规模大降

虽见8月人民币汇率探底回升，但当月美元指数曾大幅上行，新兴经济体爆发货币危机，中美贸易战升级，市场避险情绪升温，人民币贬值压力有所上升，导致8月结售汇逆差进一步扩大，创13个月来最大。

据路透社报道，随着监管层不断推出稳定市场预期举措，虽然短期结售汇仍然承压，但预计逆差不会持续显着扩大，跨境资金流动有望保持总体平稳。

中国国家外汇管理局昨天（20日)公布，8月银行结售汇逆差149亿美元，创2017年7月以来最大，上月为逆差94亿美元。1-8月银行结售汇逆差105亿美元。

“8月外部环境不好，结售汇逆差有所扩大在意料之中，”招商银行金融市场部首席外汇分析师李刘阳称，“但总体看,结售汇逆差仍然远远小于15年-16年的水平，这说明市场预期仍然没有失衡。”

他并指出，9月份美指总体回落，外部环境相比8月份有了一定改善，预计结售汇逆差将有所缩窄。

中国国家外汇管理局新闻发言人亦表示，中国外汇市场在诸多不利的外部环境下依然保持了总体稳定的局面，中国能够有效应对潜在外部冲击，保障外汇市场平稳运行。

交银金研中心首席金融分析师鄂永健则认为，8月结售汇逆差环比扩大主要反映了在人民币贬值压力下，市场主体推迟结汇、加大购汇的行为变化。但当月外汇储备和外汇占款仍保持基本稳定，说明跨境资金流动形势总体仍较平稳。

外管局公布的数据并显示，2018年8月，银行代客涉外收入3,086亿美元，对外付款3,130亿美元，涉外收付款逆差44亿美元。1-8月，银行代客涉外收付款逆差值86亿美元。

尽管结售汇逆差有所扩大，但远期结售汇签约逆差则大幅收窄，这得益于监管层及时出台相关稳定市场举措；另外远期交易或因为政策因素持续低迷，相关避险交易将转移至期权市场。

外管局公布的数据显示，8月银行代客远期结售汇逆差53.91亿美元，逆差规模环比减少近100亿美元。远期结售汇逆差收窄，表明央行在8月祭出调升远购风险准备金的调节效果明显，抑制了远期售汇。

另外未到期期权delta净敞口数据显示，8月大幅扩大52.43亿美元至173.54亿美元，期权和期权组合按名义减半征收风险准备金，成本优势推动期权市场发展，这个表现和2015年首次推出远购风险准备金时表现类似。

中国央行从8月6日起将远期售汇风险准备金率从0调整为20%，以增加远期购汇成本，缓和远购导致的贬值压力。

除了远购风险准备金率调整之外，监管层还采取一系列举措来稳定市场预期；包括，央行上海总部采取相关举措收紧离岸人民币流动性。8月底外汇交易中心宣布重启人民币中间价逆周期因子。

人民币兑美元即期8月探底回升，全月仅微跌40个点，同期美元指数小升0.69%；6-7月人民币累计跌幅超6%，而同期美指不过微升0.3%。

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