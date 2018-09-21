中法文化论坛与会人士：唯交流互鉴才能拓展共赢新版图

第三届中法文化论坛在古丝绸之路起点城市西安召开，中法两国百余位文化、建筑、教育、艺术界知名人士，围绕博物馆、文化遗产、教育、旅游、设计与品牌、艺术生活等领域展开对话与交流，拓展合作共赢新版图。

据新华社今天（21日报道），中法文化论坛法方主席、法国前总理让－皮埃尔·拉法兰说，中法两国交流的碰撞会迸发出新的想法，我们应该在忠于自己传统文化的同时加强相互交流，形成共赢。

“中法两国在文化、教育、科技方面的交流合作源远流长。”欧美同学会副会长马颂德说，在近代，一批赴法的中国留学生对中国历史发展进程产生了重大影响，为中法文化交流互鉴作出了重要贡献。近年来，中法两国科技创新合作广度和深度不断拓展，推动两国的科技、经济共同发展。

不同文明之间的互学互鉴，是文明进步和发展的必然选择。古丝绸之路开启了东西方交流合作的大门，“一带一路”倡议则体现了“丝路精神”在当今时代的价值。“一带一路”倡议提出五年来，已有100多个国家和国际组织签署了共建“一带一路”合作文件。

在中法文化论坛的国际智库论坛中，来自中国、法国、德国、印度、巴基斯坦等国的20多位专家用了近5个小时围绕“‘一带一路’与人类命运共同体”的主题展开了交流和研讨，对加强国际智库交流与合作、推动构建人类命运共同体各抒己见。

“欧洲之友”智库董事会成员保罗·瑞维尔表示，“一带一路”倡议提供了一种新的全球治理模式，这是中国在多边主义方面做出的贡献。

在大咖云集的“头脑风暴”之外，丈量法兰西——法国自行车当代艺术展、“丝路文明 西安文脉”美术作品展、“大明宫与凡尔赛宫的对话”图片展等文化展示展览活动，让中法艺术交流以更直观、更亲民的方式走近中国人民。

皮埃尔·拉法兰表示，中法文化论坛已先后在北京、里昂成功举办了两届，在促进两国文明对话和民心相通中做出了积极贡献。在以“一带一路：文明互鉴与创新”为主题的第三届中法文化论坛中，中法嘉宾积极肯定了“一带一路”倡议，并认为在日益复杂的国际形势下，更应该以促进东西方文化交流对话，推动世界和平发展。

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