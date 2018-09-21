消息：特朗普政府新一轮对华关税措施没有豁免程序

（早报讯） 据彭博社报道，四名知情人士透露，美国特朗普政府对大约2000亿美元（约2740亿新元）中国商品加征10%关税的措施未向企业提供豁免程序，与之前几轮关税措施不同。

其中一名知情人士透露，决定不设豁免程序是因为在加征税率从明年1月起升至25%之前，企业有超过三个月的时间来将供应链从中国转出。

这四名知情人士表示，还不清楚在该税率明年上升之后，特朗普政府会否推出豁免程序。知情人士因相关计划尚未公开而不愿具名。10%的加征关税税率将自9月24日起生效。

美国贸易代表办公室发言人表示，目前没有关于对华2000亿美元商品关税豁免程序的公告。

目前，根据针对500亿美元中国商品的关税措施生效时间的不同，白宫允许公司在10月9日和12月18日之前申请豁免。申请人必须说明产品是否只能从中国获取、这些关税会对公司或美国造成严重的经济损害、以及该商品具有战略重要性。到目前为止，各公司已提交约1700条豁免请求和意见。

针对特朗普在3月份向多数美国贸易伙伴国征收的钢铝关税，则另有一个寻求产品豁免的程序。美国商务部的数据显示，截至9月17日，政府已收到逾4万条豁免请求，而已裁决案例还不足5000。

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