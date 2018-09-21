戴耀廷：能否讨论港独为言论自由测试点

本月28日就是占领运动四周年，发起人之一、港大法律系副教授戴耀廷表示，自占领运动至今，自己由社运新手到现在有相当经验，但直言无论自己说什么，都会被人冠以“港独分子”之名。他又说，香港能否再讨论港独议题，例如表明支持与否，或讨论港独的各种可能性，均是香港言论自由的测试点。

据《明报》报道，戴耀廷在商台节目指出，下周将赴欧洲和英国出席关于香港自由问题的论坛，称国际间仍关心港言论及学术自由问题，尤其在民族党召集人陈浩天到外国记者会演讲一事后。他又以英国苏格兰和加拿大魁北克为例，认为最有效消除港独意识的方法是举行港独公投，直言上述两地举行公投后，“独立运动都收晒声”（独立运动的声音都消失），并相信目前大部分港人都反对港独。

问及近年是否愈来愈“叛逆”，他称“可以这样说”，最近似乎对任何攻击都立即有反应，但以往面对同类事件时，反击或不会如此“狠”和快；以往认为做好自己的事情便足够，现时亦会关注如何让公众掌握更多信息，以推展社会运动。

对于《基本法》第23条立法方面，他说如果港府使用2003年的搁置版本，其文章绝对没有问题，因不涉及倡议即时的暴力行为；相反，若其文章或会触犯新草拟版本，便证明它是03年的“加辣版”。他补充，自己曾以多角度讨论港独，“用不同角度讲完港独，看看能否过23条的关，过到的话大家便有感‘ok啦’……那么我认为我可能对特区政府是扮演正面角色㖞”。

据了解，包括戴耀廷在内的九名占领运动参与者被控公众妨扰等罪，案件将于11月19日开审。对此，戴耀廷表示，他和陈建民会在律师引导下作为证人作供，故“自辩”的字眼未准确；他预计今年圣诞前可完成审讯，但未知法官需多少时间写判辞。他说，由于证供争议不大，法官处理问题可能不多，但牵涉复杂宪法问题，例如“煽惑人煽惑”有否违宪等，均会影响法官作出裁决的时间，并相信在作出裁决后，控辩双方都有很大机会上诉。

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