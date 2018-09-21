张天钦调查报告出炉 促转会：言论极为不妥、态度轻佻

针对台湾促进转型正义委员会（简称促转会）前副主委张天钦和其幕僚失言风波，促转会今日召开记者会，发布调查专案报告，表示将导正同仁转型正义观念之偏差、强化组织内部协调与沟通。但也声称，不会因为这次的风波，就停止对于加害体系与加害者责任的讨论。

据中时电子报消息，促转会委员兼发言人杨翠说，8月24日及8月27日两次“会议”均为张前副主委口头通知，临时召集相关人员进行讨论，并非正式会议，既未发出议程，亦无会议记录。然而，即便24日为非正式会议，张前副主委及部分参与者于讨论过程中之发言仍属严重失当，有违促转会同仁执行转型正义业务时应怀抱的严正态度及道德高度。

杨翠表示，尽管24日讨论之性质，纯属同仁间于非正式会议的谈话，并未于后续形成具体指令或交办事项。但讨论中部分言论极为不妥，无论是将他人嘲笑自身所属机关的话语提出来谈论，态度轻佻，或是模拟国会互动推演中的不当类比，在理念、态度及动机上，均与促转会所欲推动的转型正义价值相违，显示相关人员对转型正义认识不够全面与深入，在执行职务时的态度也必须严肃检讨，的确不适合再从事与转型正义之相关工作。

对于他们的后续责任，促转会将整备相关资料，交付第九次委员会议中提请讨论。如有关机关欲对相关人员有无违法情事进行调查，促转会将尊重并全力配合。



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