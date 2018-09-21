中国－中东欧国家建立“16+1”环保合作机制

以“未来的遗产”为主题的中国—中东欧国家环保合作部长级会议昨天（20日）在黑山首都波德戈里察举行。会议发表了主席声明，通过了《关于中国－中东欧国家环境保护合作的框架文件》，并启动了“16+1”环保合作机制。

据新华社报道，黑山总统久卡诺维奇、中国生态环境部部长李干杰、外交部中国－中东欧国家合作事务特别代表霍玉珍以及中东欧国家的环境部部长等出席会议。

黑山可持续发展和旅游部部长拉杜洛维奇在主持开幕式时说，中国和中东欧国家将协同各自国家战略，加强环保领域的政策协调，深化互利合作，实现可持续发展和共同繁荣。

久卡诺维奇在致辞中指出，所有国家不论经济发展水平高低，都试图寻找经济快速发展和环境保护的平衡，“‘16+1’机制是促进中国－中东欧国家互信合作的平台。在环保领域，这一框架作为连接欧洲与遥远中国的纽带，对所有参与国都至关重要，为其他全球利益相关者采取负责任的态度构建我们共同的未来增加了动力”。

李干杰表示，中东欧国家是“一带一路”倡议的重要合作伙伴，绿色“一带一路”建设将为各方生态环保合作提供广阔的舞台。在这一背景下，建立“16+1”环保合作机制恰逢其时，有利于各国共同应对大气污染防治、固体废物管理、气候变化和生物多样性保护等挑战，为“16+1”合作注入新动能。

为此，李干杰提议邀请各方参与“一带一路”倡议下的有关环保合作，包括加强生态环境保护和应对气候变化战略对接，共同加入“一带一路”绿色发展国际联盟，推动政策法规对话和技术标准对接以及积极推进环保产业合作。

此次会议由黑山发起倡议，旨在落实中国－中东欧国家领导人共识，建立中国－中东欧环保机制以及举行高级别会议以促进该领域合作。



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