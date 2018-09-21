广东警方摧毁多个黑客网络攻击破坏犯罪团伙

广东省公安厅今天（21日）发布消息，近日，在公安部的指挥协调下，广东省公安厅展开“净网安网”15号打击黑客网络攻击破坏违法犯罪专项行动，侦破黑客类案件100余宗，成功打掉黑客团伙30余个，刑事拘留160余人。

据中新网报道，此次行动核实被攻击入侵网站7240余个，涉案金额共计2500余万元（人民币，约500新元），扣押电脑主机、攻击木马、黑客工具等涉案物品一批，实现了对多个黑客攻击破坏黑灰产业链的全链条打击。

据了解，今年以来，深圳、韶关、江门、中山等地市警方先后在工作中接到涉黑客犯罪线索报案。相关案情上报后，广东省公安厅迅速成立专案组，部署扩线经营，结合前期侦查工作，将相关案件列为“净网安网”15号专案开展打击。经过数月缜密侦查，广东警方于近期在省内以及湖南、广西、新疆等地同步发起集群收网行动。

今年年初，广东省公安厅在工作中发现有黑客非法控制大量网站的情况，其中入侵者线索指向江门市。在腾讯公司的支持下，江门警方经过调查发现，一名江门市新会区籍人员陈某，涉嫌利用黑客技术非法入侵2000多个网站（其中包含多个政府网站），并在互联网上出售网站控制权获利。向陈某购买网站控制权的下游犯罪嫌疑人基本都指向赌博、色情、诈骗等犯罪团伙。警方在收网行动中抓获五名黑客犯罪分子。

在深圳某医疗挂号平台系统被非法入侵案中，深圳市云织科技公司旗下的“小牛预约神器”微信公众号，从2017年以来在网上疯狂售卖该平台挂出的各大医院专家、医生预约号。而该公司法人张某的丈夫乐某想曾任职于深圳市宁某科技股份有限公司，参与负责过该就医挂号平台的APP开发工作，他使用之前开发时留下的密钥，直接非法侵入到平台后台服务器，成功绕开验证码核验。短短几个月，他频繁为“小牛预约神器”的公众号下单客户挂号，获利3万余元。目前，乐某想已被深圳南山公安分局刑事拘留。

在韶关警方破获的某县教育局被非法获取数据案中，犯罪嫌疑人何某从2017年年底至今利用木马链接通过邮箱、QQ等途径进行传播和扩散进而盗取公民个人信息达数万条。此外，何某向600多名下家出售木马程序，传授犯罪手法。

在中山警方破获的广东药科大学被非法获取计算机信息系统数据案中，该大学200多名学生论文查重账号被盗用，严重影响学生的论文写作进度。警方侦查发现，犯罪嫌疑人李某自2015年底起，通过黑客技术手段入侵了涉案学术网络出版平台，非法获取了用于论文查重网站的帐号密码，并利用这些帐号在业余时间从事向淘宝店主出售论文查重结论的兼职获利。2018年4月初，李某再次伙同其妻子王某使用黑客软件扫描平台论文查重服务器，非法获取了广东药科大学中山学院一些师生的帐号，并用于上传自己从淘宝店主处接收的待检测的论文进行类同率检测多达百余次，然后将检测结果反馈淘宝店主，从中获利。

广东省公安厅有关负责人表示，当前，黑客网络攻击成为黑色产业链条违法犯罪源头、内部人员“监守自盗”情况突出、网络攻击手法多样且攻击门槛逐渐降低。警方督促各企业加强安全管理，防止内部人员利用职务便利进行网络攻击入侵行为。



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