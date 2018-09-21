广电总局：拟限制网络平台境外视听节目总量

中国国家广电总局昨日发布了关于《境外人员参加广播电视节目制作管理规定(征求意见稿)》(以下简称“意见稿”)。意见稿中扩大了禁播境外视听节目范围，并对网络平台的境外视听节目总量加以限制。

据《新京报》报道，意见稿指出，未经中国国务院广播电视主管部门批准，广播电视播出机构不得在19∶00—22∶00播出境外视听节目；广播电视播出机构各频道每天播出的境外电影、电视剧、动画片、纪录片和其他境外电视节目，不得超过当天该类别节目总播出时间的30%；而网络视听节目服务单位可供播出的境外电影、电视剧、动画片、纪录片和其他境外电视节目，不得超过该类别可供播出节目总量的30%。

报道指出，通过对比2004年发布的《境外电视节目引进、播出管理规定》可知，从2004年开始，未经广电总局批准，电视台已不得在黄金时段(19：00-22：00)播出境外影视剧，意见稿只是将其范围扩大为所有境外视听节目，包括境外电影、动画片、纪录片、教育、科技、文化、综艺、体育等。而在播出比例上，从2004年电视剧总时长的百分之25%，提高到所有类别节目当天该类别总播出时间的30%。值得关注的是，意见稿中对网络视听节目服务单位可供播出的境外电影、电视剧、动画片、纪录片和其他境外电视节目数量也加以限制，不得超过该类别可供播出节目总量的30%。

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