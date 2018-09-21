针对民进党执政表现 吴敦义：终于回报自己身上

台湾国民党主席吴敦义今天上午出席“北北基市长候选人台湾影视界后援会”造势活动。他在致词时指控台湾总统蔡英文2012年竞选时的“三只小猪”募款违法，可是国民党没有清算她。反观蔡英文执政两年多来，却清算斗争国民党，不过现在已经“回报”到她自己身上，日前嘉义、台南、高雄大雨一下到处淹，蔡英文搭云豹装甲车勘灾，却被嘉义农民喊下车。

《自由时报》报道，吴敦义表示，国民党当年在立法院有多数席次，连推动修宪都可以，“但是我们没清算、斗争民进党，哪怕就是她违背政治献金法，搞所谓‘三只小猪’，这小猪是完全违法的，你到底放多少钱，没有人知道，没有记录，她如果要买票、要行贿也是可以的，猪还有很大的，不是只有小猪，也可以塞支票、塞美金，它是完全违法的，可我们没有去清算她，要清算她，我们连宪法都可以修，就是这样的党，不当党产也可以修，不当家产我们也可以办，我们都没有这样，没有想到她这两年多来是用多么狠的态度来清算国民党、斗争国民党，现在也等于清算到、回报到自己的身上来。”

吴敦义接着说，“你看看这段时间能像样吗？一个嘉义、台南、高雄大雨一下，到处淹，你看这位女士，她还以为是去阅兵，坐云豹装甲车去”，结果被嘉义的农民喊下来。

吴敦义进一步指出，这场雨结束后，到处坑洞，报纸登了“千坑之城”，在台南、高雄有七、八千个坑，就连中型拖车也都会陷入，“那为什么会这样？很简单，当然是偷工减料”。

吴敦义说，根据他的从政经验，“这些技俩我太清楚了”“就是用废弃物去填的，一定是贪赃枉法”。

吴敦义表示，蔡英文在两岸政策上也欺骗民众，过去竞选时说要维持两岸现状，早年担任陆委会主委时答复立委质询“九二共识”问题时，亲口说“在我们的立场是各自表述一个中国”，如今两岸关系没有维持现状，却变成“已读不回”，过去马英九政府时期大量中客来台，如今观光萧条，连夜市生意都变差，“这就是蔡英文的负面贡献”，“所以这个帐要把它算在蔡英文头上”。

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